Эд Бун объяснил выбор названия для Mortal Kombat 1

Творческий руководитель студии NetherRealm Эд Бун объяснил выбор названия для новой части Mortal Kombat.

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По его словам, Mortal Kombat 1 не продолжает напрямую события Mortal Kombat 11, а полностью перезагружает знакомую вселенную — в этом новом мире у старых героев будут уже совершенно другие роли и динамика взаимоотношений.

И как раз текущее название должно подчеркнуть глобальные изменения этой свежей временной линии, где прошлые элементы и персонажи предстанут в новом свете. Как конкретно изменится знакомая картина, впрочем, не уточнили, но намёки на это можно было увидеть ещё в дебютном трейлере.

Релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября для PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. В сети уже очутился список дополнительных персонажей набора Kombat Pack 1, куда входят шесть бойцов — включая Хоумлендера из «Пацанов» и Миротворца из вселенной DC.