$79.94+0.0386.50+0.22

Эд Бун объяснил выбор названия для Mortal Kombat 1

Творческий руководитель студии NetherRealm Эд Бун объяснил выбор названия для новой части Mortal Kombat.

Эд Бун объяснил выбор названия для Mortal Kombat 1
© Игромания.ру

По его словам, Mortal Kombat 1 не продолжает напрямую события Mortal Kombat 11, а полностью перезагружает знакомую вселенную — в этом новом мире у старых героев будут уже совершенно другие роли и динамика взаимоотношений.

И как раз текущее название должно подчеркнуть глобальные изменения этой свежей временной линии, где прошлые элементы и персонажи предстанут в новом свете. Как конкретно изменится знакомая картина, впрочем, не уточнили, но намёки на это можно было увидеть ещё в дебютном трейлере.

Релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября для PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. В сети уже очутился список дополнительных персонажей набора Kombat Pack 1, куда входят шесть бойцов — включая Хоумлендера из «Пацанов» и Миротворца из вселенной DC.

При этом предзаказы игры уже стартовали в Steam и EGS, а ещё создатели огласили системные требования файтинга.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий