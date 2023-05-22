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Инсайдер рассказал о релизе ремейка Metal Gear Solid 3 на Xbox и PC

Инсайдер Том Хендерсон рассказал, что ремейк Metal Gear Solid 3 не будет эксклюзивом PlayStation 5 — игра выйдет на Xbox Series и PC (Steam).

Инсайдер рассказал о релизе ремейка Metal Gear Solid 3 на Xbox и PC
© Игромания.ру

Ранее предполагалось, что консоли Sony могут получить временную эксклюзивность новинки, но, похоже, дела обстоят иным образом. Заодно Хендерсон добавил, что игру представят на PlayStation Showcase в виде тизера.

При этом инсайдер не смог подтвердить анонс новой Castlevania на этом же мероприятии или в рамках Summer Game Fest. По слухам, игра тоже могла быть эксклюзивом PlayStation.

Шоу PlayStation Showcase стартует 24 мая в 23:00 МСК, там же могут представить новую игру от авторов God of War. А фестиваль Summer Game Fest откроется 8 июня.

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