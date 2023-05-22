Стало известно, когда выйдет игра про Эркюля Пуаро

Создатели Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case анонсировали дату релиза своего детектива — 29 августа.

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Игра продолжает историю Эркюля Пуаро, которая началась в Agatha Christie: Hercule Poirot - The First Cases. Сыщик и его помощник будут расследовать таинственное дело в Лондоне, которое оказывается связано с одной из дорогих картин местной выставки.

Пользователи в роли Пуаро будут изучать улицы города, допрашивать окружающих и собирать портреты характеров подозреваемых, чтобы докопаться до правды. За разработку новинки отвечают авторы из студии Blazing Griffin, которые создавали и прошлый эпизод.