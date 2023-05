Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic вряд ли выйдет

Известный инсайдер и журналист Джефф Грабб недавно рассказал про состояние ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic. По словам Грабба, проект вряд ли вообще когда-нибудь выйдет.

Как отметил Джефф, он не думает, что релиз игры состоится. Судя по всему, так журналист намекнул на плохое техническое состояние тайтла. Также Грабб отметил, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет точно раньше ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic анонсировали в 2021 году для PS5 и ПК. С тех пор об игре вообще ничего не было слышно. Изначально разработкой занималась студия Aspyr, однако потом СМИ сообщили, что создание тайтла перешло в руки Saber Interactive.