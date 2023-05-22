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В России больше нельзя платно отремонтировать консоли Nintendo

Газета «Известия» выяснила, что в России больше нет платного ремонта приставок Nintendo. Корреспондент издания обратился в техническую поддержку Nintendo с вопросом, можно ли сейчас починить консоль и сколько это займёт времени.

В России больше нельзя платно отремонтировать консоли Nintendo
© Чемпионат.com

Как ответили в компании, платного ремонта консолей нет, однако гарантийный ремонт всё ещё доступен.

В данный момент платно отремонтировать консоли нельзя. Однако гарантийный ремонт устройств, которые были ввезены официально, осуществляется.

«Известия» направили запрос в компанию «Ачивка», которую открыл бывший генеральный директор Nintendo в России Яша Хаддажи, и попросили компанию прокомментировать, планируется ли возобновление платного ремонта консолей в России и когда оно произойдёт.

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