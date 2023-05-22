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В Steam вышла игра с персонажами Atomic Heart за 36 рублей

В магазине Steam появилась игра Atomic Survivors — это клон нашумевшей Vampire Survivors, в которой персонажи были заменены на героев Atomic Heart.

В Steam вышла игра с персонажами Atomic Heart за 36 рублей
© SMT Ent.

Издателем и разработчиком проекта значится компания SMT Ent. «Atomic Survivors — арена-шутер с минималистичным геймплеем и элементами упрощенного рогалика, в которой вам придется драться с роботами. Собирайте полимер с павших андроидов, чтобы купить одно из нескольких улучшений на ваш выбор», — говорится в описании проекта. Главным героем игры является пионер, присутствующий в обучающих роликах оригинальной Atomic Heart, а отбиваться ему придется от орд роботов-«Вовчиков».

Мнения геймеров насчет Atomic Survivors разделились — кто-то хвалит ее за «залипательность», а некоторые комментаторы отмечают неработающие скиллы и отсутствие прокачки. Стоимость игры на текущий момент со скидкой составляет 36 руб.

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