Cosmo стала чемпионом России по киберспорту в дисциплине CS:GO

В Уфе завершается чемпионат России по компьютерному спорту – 2023, сегодня определятся победители турниров во всех шести дисциплинах.

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Соревнования в CS:GO завершились победой команды Cosmo из Томской области — в финале она переиграла сборную СПбГУ со счётом 2:1.

Сильнейшим игроком страны в StarCraft II стал Яков YoungYakov Моисеенко, Александр XBR Salie1 Холкин — чемпион по гонкам на дронах DCL – The game.

В других соло-дисциплинах главные награды забрали Алексей 2D_Girl Баранов (Tekken 7) и Данил Danilka Орешкин (Clash Royale). После небольшой паузы состоится последний финал — по дисциплине Dota 2.