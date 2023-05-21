Фанаты нашли упоминание версии игры Bloodborne для ПК

Известный датамайнер Лэнс Макдональд обнаружил упоминание ПК-версии Bloodborne: The Old Hunters Edition. Лэнс подчеркнул, что эту версию разработчики использовали для отладки геймплея. Официально выпускать её никогда не планировали.

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Важно отметить, что речь идёт о полностью играбельной версии нашумевшего ролевого экшена Bloodborne. Не менее важно напомнить, что далеко не все версии консольных игр имели нативную версию на ПК.

Макдональд отметил, что на странице Fandom игры Bloodborne есть скриншоты из сборки игры на ПК. Эти изображения на фанатском сайте опубликовал художник студии FromSoftware Марко Доменек. Каждый файл из альбома по Bloodborne в его портфолио назван по формату: «marcos-domenech-win64-sprj-160809-172149.jpg». Видимо, он использовал в своей работе именно нативную версию игры для ПК.