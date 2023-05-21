Теперь в Star Wars Jedi: Survivor можно играть за Дарта Вейдера

Моддер под ником jedijosh920 создал мод, который заменяет главного героя Star Wars Jedi: Survivor Кэла Кестиса на самого известного антагониста вселенной «Звёздные войны» — на Дарта Вейдера.

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Моделька Дарта Вейдера в Star Wars Jedi: Survivor не просто скин — автор мода придал ему уникальные анимации и способности. Правда, антагонист расправляется с врагами слишком легко, поэтому за него стоит играть лишь после того, как сюжет уже пройден за Кэла.

Геймплей за Дарта Вейдера в игре Star Wars Jedi: Survivor

Видео доступно на YouTube-канале jedijosh920. Права на видео принадлежат jedijosh920.