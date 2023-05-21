Креативный директор Mass Effect: Andromeda мечтает создать сиквел

Разработчики противоречивой Mass Effect: Andromeda всё ещё хотят сделать полноценный сиквел. Об этом в интервью изданию Eurogamer рассказал автор сценариев оригинальной трилогии Mass Effect и креативный директор «Андромеды» Мак Уолтерс.

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Mass Effect: Andromeda в отличии от оригинальной трилогии подверглась довольно жёсткой критике за массу технических проблем, недостаточно проработанный сюжет и общую безликость. По словам Уолтерса, для него и его команды игра стала важным «уроком». Разработчик жалеет, что студии не дали шанса показать, чему она научилась на своих ошибках в сиквеле.

Я бы хотел, чтобы мы смогли сделать вторую часть. Потому что тогда вы бы действительно увидели тот же уровень, которого мы достигли в Mass Effect в Mass Effect 2.