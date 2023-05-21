Авторы Bloodborne могли создать полноценную PC-версию игры вместе с DLC

Известный блогер и инсайдер Лэнс Макдональд поделился доказательством того, что FromSoftware могла создать полноценную играбельную PC-версию Bloodborne вместе с дополнением The Old Hunters. Но не для релиза, а для использования внутри студии.

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Согласно Макдональду, на одной из страниц Bloodborne на сайте Fandom можно увидеть скриншоты, которыми поделился художник FromSoftware. Судя по всему, для их создания использовалась внутренняя PC-версия игры, и это был не ранний билд.

Макдональд подчеркнул, что данное доказательство довольно старое, однако он обратил внимание на него только сейчас. Кроме того, сам инсайдер в прошлом уже сообщал о существовании раннего билда Bloodborne 2014 года, запущенного на Windows 7. Но это не значит, что FromSoftware готовит официальный релиз игры на PC.