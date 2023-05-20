За издание Glaciered взялась Playism, релиз состоится в 2025 году

Японская студия Snowblind, состоящая из единственного разработчика, объявила, что нашла издателя для своего дебютного проекта. Выпуском приключенческого боевика Glaciered займётся компания Playism. Игра выйдет в Steam в 2025 году.

Создатель Glaciered также рассматривает возможность создания консольной версии. Однако пока что никаких конкретных подробностей он сообщить не может, так что игрокам придётся дождаться официального анонса.

Действие Glaciered происходит через 65 миллионов лет после исчезновения человечества. Мир погружён в холод, и океаны покрыты толстым слоем льда. И наши герои — туай, наследники птиц и динозавров, существа, способные жить в ледяной среде. Но конец ледового периода поставит их существование под угрозу, так что они должны его не допустить.