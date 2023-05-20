Инсайдер: WRC 23 выходит 28 июля

Известный инсайдер billbil-kun заявил, что следующая игра гоночной серии WRC действительно будет называться WRC 23, как ранее сообщил Том Хендерсон. И ему уже стала известна дата её релиза: 28 июля. Игра появится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series и вскоре мы должны услышать официальный анонс.

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Как удалось выяснить billbil-kun, для гонки готовят два варианта изданий: стандартное и Champions Edition. В улучшенную версию будут включены первые пять сезонов дополнений. Планируется также бонус в виде трёх месяцев подписки WRC+. Но пока неизвестно, будут ли они наградой за предварительный заказ или одной из частей Champions Edition.