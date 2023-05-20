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8 минут назад

Опубликован 15-минутный геймплей бесплатной Need for Speed Online: Mobile Edition

Газета.Ru

В Китае стартовало закрытое бета-тестирование игры Need for Speed Online: Mobile Edition для Android и iOS, геймплейные ролики которой тестировщики сразу слили в сеть. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.

Блогер показал новую Need for Speed для Android и iOS
Фото: кадр из видеокадр из видео

Так, автор YouTube-канала Gaming Mobile опубликовал ролик, в котором показаны первые 15 минут игры, а блогер Techzamazing продемонстрировал мобильную гонку с выставленными на максимум настройками графики.

Отмечается, что участники тестирования остались довольны игрой. Некоторые даже назвали Need for Speed Online: Mobile Edition одной из лучших мобильных гонок за последние несколько лет. Проект хвалят за качественную графику, большой открытый мир, разнообразную музыку, редактор персонажа, интерфейс, простое управление и оптимизацию.

Известно, что игра будет доступна по условно-бесплатной модели, при которой сам проект будет бесплатным, но будет включать внутриигровые покупки. Need for Speed Online: Mobile Edition создается на движке Unreal Engine 4 китайской студией TiMi Studios, которая принадлежит Tencent, по заказу Electronic Arts. Дата выхода игры пока не раскрывается.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что инсайдер показал геймплей бесплатной Assassin's Creed про Китай для Android и iOS.

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