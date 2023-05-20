Блогер показал новую Need for Speed для Android и iOS

В Китае стартовало закрытое бета-тестирование игры Need for Speed Online: Mobile Edition для Android и iOS, геймплейные ролики которой тестировщики сразу слили в сеть. Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.
Так, автор YouTube-канала Gaming Mobile опубликовал ролик, в котором показаны первые 15 минут игры, а блогер Techzamazing продемонстрировал мобильную гонку с выставленными на максимум настройками графики.
Отмечается, что участники тестирования остались довольны игрой. Некоторые даже назвали Need for Speed Online: Mobile Edition одной из лучших мобильных гонок за последние несколько лет. Проект хвалят за качественную графику, большой открытый мир, разнообразную музыку, редактор персонажа, интерфейс, простое управление и оптимизацию.
Известно, что игра будет доступна по условно-бесплатной модели, при которой сам проект будет бесплатным, но будет включать внутриигровые покупки. Need for Speed Online: Mobile Edition создается на движке Unreal Engine 4 китайской студией TiMi Studios, которая принадлежит Tencent, по заказу Electronic Arts. Дата выхода игры пока не раскрывается.
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