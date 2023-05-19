Стример Мэддисон нашел странную особенность США при просмотре квартир и домов

Популярный российский стример Илья «Maddyson» Давыдов во время прямого эфира на Twitch оценил квартиры жителей США из разных штатов. Фрагмент из трансляции опубликован на YouTube.

© Ваш любимый Мэддисон/VK

Блогер отметил, что за время просмотра роликов с недвижимостью нашел странную особенность районов с домами почти всех жителей Соединенных Штатов. По его словам, почти никогда при просмотре домов в картах Google он не видит вокруг людей — ни на тротуарах, ни на придомовой территории. «Где все? Нет людей!» — удивился блогер.

При этом больше всего Мэддисона расстроила стоимость аренды жилья даже в не самых престижных районах США.

«Это же 180 тыс. руб. за однокомнатную квартиру, где и кухня, и спальня, и рабочее место! Вы представьте себе, какую хату в Москве можно снять за эти деньги!» — с негодованием заметил блогер.

При изучении одной из квартир с отдельной кухней блогер увидел, что окна выходят на многополосное шоссе, что, по мнению стримера, является аргументом отказаться от проживания в такой квартире.

«Погодите, это реально? Она у МКАД что ли живет? Что это за *** (ужас)! Еще и стоянка на 20 этажей!» — расстроился Мэддисон.

В мае Давыдов рассказывал, как осенью 2022 года сумел снять большую трехкомнатную квартиру в Белграде за хорошие деньги. В настоящее время блогер живет в Москве.