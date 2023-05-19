Стример Мэддисон нашел странную особенность США при просмотре квартир и домов

Российский блогер Мэддисон нашел странную особенность США при просмотре квартир и домов
Популярный российский стример Илья «Maddyson» Давыдов во время прямого эфира на Twitch оценил квартиры жителей США из разных штатов. Фрагмент из трансляции опубликован на YouTube.
Блогер отметил, что за время просмотра роликов с недвижимостью нашел странную особенность районов с домами почти всех жителей Соединенных Штатов. По его словам, почти никогда при просмотре домов в картах Google он не видит вокруг людей — ни на тротуарах, ни на придомовой территории. «Где все? Нет людей!» — удивился блогер.
При этом больше всего Мэддисона расстроила стоимость аренды жилья даже в не самых престижных районах США.
«Это же 180 тыс. руб. за однокомнатную квартиру, где и кухня, и спальня, и рабочее место! Вы представьте себе, какую хату в Москве можно снять за эти деньги!» — с негодованием заметил блогер.
При изучении одной из квартир с отдельной кухней блогер увидел, что окна выходят на многополосное шоссе, что, по мнению стримера, является аргументом отказаться от проживания в такой квартире.
«Погодите, это реально? Она у МКАД что ли живет? Что это за *** (ужас)! Еще и стоянка на 20 этажей!» — расстроился Мэддисон.
В мае Давыдов рассказывал, как осенью 2022 года сумел снять большую трехкомнатную квартиру в Белграде за хорошие деньги. В настоящее время блогер живет в Москве.
В апреле Мэддисон рассказал о планах переехать в США. Блогер готов купить дом в малоизвестном и малонаселенном городе в одном из американских штатов, чтобы сэкономить. При этом он намерен попасть в Соединенные Штаты легально.