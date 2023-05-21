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В Китае одобрили сделку Microsoft и Activision Blizzard — Dealreporter

Как сообщают источники издания Dealreporter, китайский антимонопольный орган одобрил сделку между Microsoft и Activision Blizzard за $ 69 млрд. Поглощение якобы одобрили в третьем чтении — без каких-либо уступок, обещаний или других компромиссов во стороны корпораций.

В Китае одобрили сделку Microsoft и Activision Blizzard — Dealreporter
© Чемпионат.com

При этом официально о вынесении вердикта правительство Китая не сообщало. Вполне возможно, об этом китайские чиновники объявят в ближайшие дни.

Ранее сделку между Microsoft и Activision Blizzard уже одобрили во множестве стран, включая Евросоюз, Бразилию и Саудовскую Аравию. Больше всего претензий к сделке возникло у британского регулятора — ведомство опасается, что после поглощения Microsoft может занять доминирующее положение на рынке «облачных» игр.

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