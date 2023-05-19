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1 час назад

Sega анонсировала серию концертов мирового турне Sonic Symphony

Игромания.ру

Компания Sega собирается провести живые концерты Sonic the Hedgehog, где прозвучит музыка из серии Sonic. Ближайшие шоу пройдут 16 сентября в Лондон и 30 сентября в Лос-Анджелесе.

Sega анонсировала серию концертов мирового турне Sonic Symphony
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Композиции, появившиеся от 16-битной эры SEGA Genesis до этого дня, исполнит симфонический оркестр и рок-группа на фоне знаковых эпизодов франшизы. Их в момент звучания будут воспроизводить на большом экране.

Ранее в 2021 году Sega бесплатно транслировала 90-минутный концерт Sonic the Hedgehog, чтобы отпраздновать 30-летие серии игр про знаменитого ежа Соника.

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