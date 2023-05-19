Sega анонсировала серию концертов мирового турне Sonic Symphony

Компания Sega собирается провести живые концерты Sonic the Hedgehog, где прозвучит музыка из серии Sonic. Ближайшие шоу пройдут 16 сентября в Лондон и 30 сентября в Лос-Анджелесе.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Композиции, появившиеся от 16-битной эры SEGA Genesis до этого дня, исполнит симфонический оркестр и рок-группа на фоне знаковых эпизодов франшизы. Их в момент звучания будут воспроизводить на большом экране.