Глава PlayStation рассказал о выпуске эксклюзивов на PC

Джим Райан, глава PlayStation, дал обширное интервью о планах компании и других насущных вопросах. Как оказалось, Sony продолжит свою работу на PC рынке, а многие фанаты оказались совсем не против, но с одним условием.

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Джим имеет возможность часто слышать отзывы простых игроков. Компания не только прислушивается к их мнению, но и старается выпускать игры по разным запросам. Кроме того, многие фанаты PlayStation не против выхода эксклюзивов на PC, но лишь спустя два или три года с момента релиза.

«Когда я думаю о расширении ассортимента игр с разных точек зрения, то мне кажется, что PC необходимы для того, чтобы больше людей могли наслаждаться играми в различных формах.

[…] Мы будем активно действовать [на вопрос о выпуске эксклюзивов на PC]. Мы полностью понимаем важность эксклюзивных игр для PlayStation 5. Как я упоминал ранее, главная задача PlayStation Studios заключается в том, чтобы сделать игровой процесс увлекательным с помощью новейшей консоли.

Мы увеличиваем количество эксклюзивных для PlayStation 5 игр и сдвигаем сроки выхода версий для PC».

Джим Райан

Одним из самых важных рынков для PlayStation является японский. Джим говорит, что это историческая родина консоли, а также страна проживания многих сотрудников Sony. Важно и то, что японский рынок является вторым по величине в мире.