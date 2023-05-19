Valve забанила несколько аккаунтов Steam со скинами CS: GO на сотни тысяч долларов

В этом месяце Valve обновила правила пользования сервисом Steam, где много поправок получили пункты, связанные с коммерческой деятельностью: продажа предметов за реальные деньги, вовлечение в азартные игры и реклама связанных с этим площадок. Похоже, теперь за соблюдением правил начали следить намного серьёзнее.

© Игромания.ру

Сразу несколько владельцев аккаунтов с крупными инвентарями предметов из Counter-Strike: Global Offensive сообщили о блокировке. Многие были связаны с сайтами по ставкам, где можно внести финансы с помощью виртуальных раскрасок. В общей сумме экономика CS:GO потеряла предметов на 565 тысяч долларов — теперь эти скины нельзя продать или обменять.

Один из трейдеров игровых предметов рассказал историю своего друга, который получил бан спустя 9 лет после начала бизнеса по перепродаже скинов. Он обращался в техническую поддержку четыре раза, после чего ему ограничили отправку запросов, так и не дав разблокировку.