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Ghost of Tsushima 2 и Dragon Age: Dreadwolf вряд ли появятся на PlayStation Showcase

Инсайдер Джефф Грабб, ранее предсказавший срок проведения PlayStation Showcase, поделился тем, какие игры не появятся на мероприятии. Наверняка это сделано для того, чтобы уменьшить поток домыслов от фанатов.

Стало известно, какие игры не покажут на PlayStation Showcase
© Игромания.ру

На шоу не стоит ждать показа Ghost of Tsushima 2. Сейчас студия Sucker Punch работает над стелс-игрой в открытом мире. Можно предположить, что это и есть сиквел, поскольку Ghost of Tsushima продалась отличным тиражом и получит экранизацию от режиссёра «Джона Уика». По слухам, самурайский боевик адаптируют и в формате аниме.

Также не должны показывать Dragon Age: Dreadwolf. Известно, что EA планирует выпустить игру не раньше следующего апреля, но Грабб не советует рассчитывать на релиз до лета 2024 года. Напомним, что в феврале в сеть утёк геймплей возможной ранней версии. Ролик мог быть записан во время альфа-тестирования, которое завершилось прошлой осенью.

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