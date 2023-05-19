Стало известно, какие игры не покажут на PlayStation Showcase

Инсайдер Джефф Грабб, ранее предсказавший срок проведения PlayStation Showcase, поделился тем, какие игры не появятся на мероприятии. Наверняка это сделано для того, чтобы уменьшить поток домыслов от фанатов.

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На шоу не стоит ждать показа Ghost of Tsushima 2. Сейчас студия Sucker Punch работает над стелс-игрой в открытом мире. Можно предположить, что это и есть сиквел, поскольку Ghost of Tsushima продалась отличным тиражом и получит экранизацию от режиссёра «Джона Уика». По слухам, самурайский боевик адаптируют и в формате аниме.