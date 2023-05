Star Wars Jedi: Survivor заняла первое место в топе продаж Европы за апрель

Продажи консолей выросли на 55% по сравнению с апрелем прошлого года — у PS5 рост в 144%, это самая популярная платформа месяца. У Switch наблюдается рост в 38%, у Xbox Series — в 19%. Правда, релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom помог Switch увеличить рост продаж по сравнению с мартом, у других консолей подобных «толчков» нет.