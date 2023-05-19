The Lord of the Rings Online не собираются закрывать из-за релиза MMO от Amazon

Авторы The Lord of the Rings Online из Standing Stone сообщили, что не собираются закрывать своё творение из-за недавнего анонса MMO по вселенной от Amazon.

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В обращении к сообществу разработчики отметили, что будут продолжать развивать игру, которой уже исполнилось 16 лет. Проект сравнили с долгожителями местного мира вроде энтов, эльфов и гномов, где «обычные смертные» выступают местными «хранителями».

Сам пост, кстати, завершился фразой «Дорога вдаль и вдаль идёт...», отсылая к оригинальному произведению Дж. Р. Р. Толкина. Изначальный релиз LOTRO состоялся ещё в 2007 году, с тех пор игра успела перейти на условно-бесплатную модель и получить десять аддонов и свежего контента.

Последним из дополнений стало расширение Before the Shadow, которое появилось в ноябре прошлого года.