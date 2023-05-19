$80.04-0.7386.50-1.08

The Lord of the Rings Online не собираются закрывать из-за релиза MMO от Amazon

Авторы The Lord of the Rings Online из Standing Stone сообщили, что не собираются закрывать своё творение из-за недавнего анонса MMO по вселенной от Amazon.

The Lord of the Rings Online не собираются закрывать из-за релиза MMO от Amazon
© Игромания.ру

В обращении к сообществу разработчики отметили, что будут продолжать развивать игру, которой уже исполнилось 16 лет. Проект сравнили с долгожителями местного мира вроде энтов, эльфов и гномов, где «обычные смертные» выступают местными «хранителями».

Сам пост, кстати, завершился фразой «Дорога вдаль и вдаль идёт...», отсылая к оригинальному произведению Дж. Р. Р. Толкина. Изначальный релиз LOTRO состоялся ещё в 2007 году, с тех пор игра успела перейти на условно-бесплатную модель и получить десять аддонов и свежего контента.

Последним из дополнений стало расширение Before the Shadow, которое появилось в ноябре прошлого года.

Ранее вице-президент Amazon Games сообщил, что их MMO-творение от авторов New World будет крупнейшей игрой жанра, а сама новинка сможет сосуществовать с LOTRO на рынке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий