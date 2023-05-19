$80.04-0.7386.50-1.08

В Steam раздают Metro: Last Light — как забрать игру в России?

В Steam стартовала раздача Metro: Last Light Complete Edition. Постапокалиптический шутер можно будет забрать до 25 мая включительно — таким образом разработчики проекта из студии 4A Games празднуют десятилетний юбилей игры.

В Steam раздают Metro: Last Light — как забрать игру в России?
© Чемпионат.com
К сожалению, в России её получить не так-то просто — страница проекта в Steam закрыта для российских аккаунтов. Однако мы вновь нашли простой и очень удобный способ, как проект можно добавить себе в библиотеку без каких-либо трудностей. Для этого необходимо:
  • Запустить Steam.
  • Найти в поиске Windows команду «Выполнить».
  • Ввести steam://install/43160 и установить игру в нужную директорию. После этого игра автоматически добавится на ваш аккаунт в Steam.

Данный способ проверен редакцией «Чемпионата» — он не нарушает правил Steam.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий