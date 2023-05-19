В Steam раздают Metro: Last Light — как забрать игру в России?

Запустить Steam.

Найти в поиске Windows команду «Выполнить».

Ввести steam://install/43160 и установить игру в нужную директорию. После этого игра автоматически добавится на ваш аккаунт в Steam.

К сожалению, в России её получить не так-то просто — страница проекта в Steam закрыта для российских аккаунтов. Однако мы вновь нашли простой и очень удобный способ, как проект можно добавить себе в библиотеку без каких-либо трудностей. Для этого необходимо: