В Steam раздают Metro: Last Light — как забрать игру в России?
В Steam стартовала раздача Metro: Last Light Complete Edition. Постапокалиптический шутер можно будет забрать до 25 мая включительно — таким образом разработчики проекта из студии 4A Games празднуют десятилетний юбилей игры.
К сожалению, в России её получить не так-то просто — страница проекта в Steam закрыта для российских аккаунтов. Однако мы вновь нашли простой и очень удобный способ, как проект можно добавить себе в библиотеку без каких-либо трудностей. Для этого необходимо:
- Запустить Steam.
- Найти в поиске Windows команду «Выполнить».
- Ввести steam://install/43160 и установить игру в нужную директорию. После этого игра автоматически добавится на ваш аккаунт в Steam.
Данный способ проверен редакцией «Чемпионата» — он не нарушает правил Steam.