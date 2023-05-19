Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас

Обычно лето означает период ежегодной засухи для игровой индустрии: крупные новинки, как правило, выходят строго на зимних праздниках. Однако на этот раз июнь обещает стать самым интересным месяцем года — Street Fighter 6, Diablo IV и Final Fantasy XVI не за горами. А пока мы ждем релизов, вот во что можно бесплатно поиграть на выходных.

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В Epic Games Store стартовала большая раздача подарков, приуроченная к распродаже, и первой бесплатной игрой стала Death Stranding. Симулятор пост-апокалиптического курьера от Хидео Кодзимы долгое время был самым ожидаемым блокбастером последних лет, однако после релиза получил весьма смешанные отзывы публики. Тем не менее, для поклонников творчества Кодзимы Death Stranding — обязательное чтение. Игру можно бесплатно забрать до 25 мая.

Steam

Тем временем в Steam издатель Deep Silver бесплатно раздает полное издание Metro: Last Light — второй части серии «Метро», которая многими считается лучшей в цикле. После большой ошибки, которую Артем совершил в первой игре, ему предстоит загладить свою вину и отправиться в новое путешествие по тоннелям столичной подземки, чтобы спасти остатки человечества от катастрофы. Metro: Last Light можно добавить в библиотеку до 25 мая.

Steam

BOMJMAN — трешовый beat-em-up по мотивам одноименного мультфильма аниматора Михаила МК, который широко известен в узких кругах нарочито «прожаренными» роликами на YouTube. Супергерою Бомжмену предстоит навести порядок в городе, очистив его от преступности, коррупции и бесплатного алкоголя. Если вы любите черный юмор и меметичный трэш, то на BOMJMAN определенно стоит взглянуть.

Steam

Патигейм в духе Fall Guys, где игроки в роле гладиаторов поневоле должны преодолевать смертельные полосы препятствий ради большого куша. Against All Odds — более «взрослый» взгляд на жанр, которому не чуждо комичное насилие. И оно будет как никогда красочным благодаря встроенному редактору карт, который позволяет создавать собственные гонки на выживание.

Steam

Наконец, RoboDunk — баскетбольный roguelite, где игроку предстоит привести к победе собственную команду роботов. Оружие, реактивные прыжки до кольца с центра поля, обширная прогрессия и постепенная прокачка роботов-баскетболистов, типично спортивная динамика… Иными словами, если вы давно сожалели о том, что баскетбол не слишком широко представлен в видеоиграх — не проходите мимо.