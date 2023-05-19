Продажи серии Metal Gear почти достигли 60 млн копий

По данным Konami, общие продажи серии Metal Gear к апрелю 2023 года перевалили за 59,8 млн копий.

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Судя по всему, в период с декабря 2022 года франшиза принесла студии дополнительные 300 тысяч копий. При этом компания так до сих пор не вернула в цифровые магазины Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3, хотя ранее обещала это сделать — игры пропали с площадок ещё в ноябре 2021 года.

Копию третьей части в «цифре» в прошлом можно было приобрести для Nintendo 3DS, однако в марте этого года Nintendo закрыла eShop для консоли, поэтому данная опция тоже потеряла актуальность.