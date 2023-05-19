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Релиз дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 может состояться в июне

Один из ведущих польского подкаста Rock and Boris Podcast упомянул, что релиз дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 может состояться уже 8 июня.

Стало известно, когда может выйти дополнение для Cyberpunk 2077
© Игромания.ру

По словам инсайдера, CD Projekt RED пригласила его на мероприятие Summer Games Fest, а внутренние источники студии как раз подтвердили дату релиза новинки. Официальных заявлений по поводу этой информации нет — ранее разработчики лишь отмечали, что дополнение выйдет в этом году.

Сам Summer Games Fest упоминается не случайно, ведь событие как раз стартует 8 июня. Возможно, что релиз Phantom Liberty в этот день готовили в качестве «сюрприза». Либо в рамках открытия просто назовут настоящую дату выхода аддона.

Ранее сама Cyberpunk 2077 получила на PC новый графический режим, связанный с трассировкой лучей. А позже для игры вышел хотфикс, исправляющий проблемы с вылетами.

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