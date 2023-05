Инсайдер намекнул на скорый показ перезапуска Alone in The Dark

Надёжный инсайдер и журналист Том Хендерсон сообщил о том, что на следующей неделе должна пройти новая демонстрация перезапуска Alone in the Dark. К сожалению, других подробностей он не раскрыл.

Грядущая Alone in the Dark — это ещё один перезапуск и одновременно переосмысление серии. Игроков ждёт новая встреча с Эдвардом Карнби, который отправляется в жуткий особняк Дерсето вместе с Эмили Хартвуд, пытающейся найти пропавшего дядю.

За сценарий игры отвечает автор SOMA и Amnesia. Её разрабатывают для РС, PlayStation 5 и Xbox Series. Согласно странице в Steam, новая Alone in the Dark будет переведена на русский язык.