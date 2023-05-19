В разработке новая игра по Warhammer

Jackalope Games, являющаяся дочерней компанией китайской NetEase Games, сменила название на Jackalyptic Games и совместно с Games Workshop начала разработку новой игры по Warhammer.

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Команду возглавляет ветеран индустрии Джек Эммерт, в послужном списке которого много игр в жанре MMO: City of Heroes, City of Villains, DC Universe Online и другие. В пресс-релизе говорится, что Jackalyptic Games сосредоточится на создании «первоклассных» игр для консолей и PC. Отметим, что неназванный проект по Warhammer находится на ранней стадии разработки.