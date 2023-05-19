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В подразделении китайской NetEase работают над новой игрой по Warhammer

Jackalope Games, являющаяся дочерней компанией китайской NetEase Games, сменила название на Jackalyptic Games и совместно с Games Workshop начала разработку новой игры по Warhammer.

В разработке новая игра по Warhammer
© Игромания.ру

Команду возглавляет ветеран индустрии Джек Эммерт, в послужном списке которого много игр в жанре MMO: City of Heroes, City of Villains, DC Universe Online и другие. В пресс-релизе говорится, что Jackalyptic Games сосредоточится на создании «первоклассных» игр для консолей и PC. Отметим, что неназванный проект по Warhammer находится на ранней стадии разработки.

Ещё больше игровых новостей по культовой вселенной Warhammer ожидается на презентации Skulls 2023, которая начнётся 25 мая в 19:00 по МСК. На ней должны показать Warhammer 40000: Boltgun; Warhammer 40000: Space Marine 2; Total War: Warhammer III; Warhammer 40000: Darktide; Warhammer 40000: Rogue Trader и не только.

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