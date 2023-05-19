Авторы The Lord of the Rings Gollum рассказали о создании Голлума для своей игры
Создатели The Lord of the Rings: Gollum выпустили свежий ролик, в котором рассказали о создании главной звезды приключения — Голлума.
Голлум позволяет погрузиться в мир игры и исследовать его с нетипичной стороны. Это один из самых непростых персонажей «Властелина Колец», поэтому его и решили сделать протагонистом игры.
Несмотря на то, что игровая внешность Голлума немного отличается от той, что можно увидеть в фильмах, разработчики опирались в её создании на уже существующие старые концепты.
По словам авторов, Голлум воплощает в себе все стереотипы, которые должен избегать любой хороший сценарист. Так, к примеру, он постоянно говорит о своих чувствах, повторяется в словах и описывает всё слишком расплывчатыми прилагательными — «хороший» или «противный». Поэтому работа над Голлумом в этом плане была непростой, но интересной.
Lord of the Rings: Gollum выходит 25 мая на PC, PlayStation и Xbox. Версия для Nintendo Switch появится позднее в этом году. Ранее разработчики выпустили ролик, посвящённый созданию игрового Средиземья.