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Авторы The Lord of the Rings Gollum рассказали о создании Голлума для своей игры

Создатели The Lord of the Rings: Gollum выпустили свежий ролик, в котором рассказали о создании главной звезды приключения — Голлума.

Авторы The Lord of the Rings: Gollum рассказали о создании Голлума для своей игры
© Игромания.ру

Голлум позволяет погрузиться в мир игры и исследовать его с нетипичной стороны. Это один из самых непростых персонажей «Властелина Колец», поэтому его и решили сделать протагонистом игры.

Несмотря на то, что игровая внешность Голлума немного отличается от той, что можно увидеть в фильмах, разработчики опирались в её создании на уже существующие старые концепты.

По словам авторов, Голлум воплощает в себе все стереотипы, которые должен избегать любой хороший сценарист. Так, к примеру, он постоянно говорит о своих чувствах, повторяется в словах и описывает всё слишком расплывчатыми прилагательными — «хороший» или «противный». Поэтому работа над Голлумом в этом плане была непростой, но интересной.

Lord of the Rings: Gollum выходит 25 мая на PC, PlayStation и Xbox. Версия для Nintendo Switch появится позднее в этом году. Ранее разработчики выпустили ролик, посвящённый созданию игрового Средиземья.

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