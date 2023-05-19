В свежем ролике Genshin Impact показали курьера Кирару

«От зари до зари через горы и долины лапы Кирары без устали преодолевают путь. Придорожные пейзажи и улыбки клиентов - сокровища, которые дарит ей работа.



Конечно, в пути встречаются мелкие неприятности... Но о них можно просто поточить когти».