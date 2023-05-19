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В свежем ролике Genshin Impact показали очаровательного курьера Кирару

Создатели Genshin Impact из miHoYo представили свежий демо-ролик, посвящённый четырёхзвёздочному дендро-персонажу по имени Кирара. Героиня работает курьером в инадзумской компании доставки «Комания экспресс», обожает свою работу и общество людей. В бою Кирара может наносить удары когтями и своими посылками.

В свежем ролике Genshin Impact показали курьера Кирару
© Игромания.ру

«От зари до зари через горы и долины лапы Кирары без устали преодолевают путь. Придорожные пейзажи и улыбки клиентов - сокровища, которые дарит ей работа.

Конечно, в пути встречаются мелкие неприятности... Но о них можно просто поточить когти».

Кирара войдёт в состав обновления 3.7 Duel! The Summoners' Summit, которое ожидается 24 мая. Вместе с ней в игру добавят событие King of Invokations Grand Prix и обновление ККИ Genius Invokation.

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