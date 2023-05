Глава Take-Two не заметил серьёзных проблем с подорожанием игр

Напомним, что 70 долларов за игры теперь просят многие крупные издатели вроде Microsoft, Sony и Ubisoft. Недавно об увеличении ценника на свои проекты заговорила и Sega. Кстати, новинка The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom также продаётся за 70 долларов, но Nintendo заявила, что для неё это не новый стандарт.