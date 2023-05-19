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Глава Take-Two не заметил серьёзных проблем с подорожанием игр

Штраус Зельник, глава Take-Two Interactive, обсудил ситуацию с уже стандартным игровым ценником в 70 долларов. По его словам, он не заметил каких-то серьёзных проблем, связанных с увеличением цены.

Глава Take-Two не заметил серьёзных проблем с подорожанием игр
© Игромания.ру

В 2020 году Take-Two стала первой компанией, которая решила поднять стандартные цены на игры с традиционных 60 до 70 долларов. В то время геймеры пытались противостоять такому шагу, однако, похоже, что для больших компаний всё оказалось не так плохо.

Зельник отметил, что проблема была не такой серьёзной, как изначально предполагалось. Многие были готовы покупать продукт по более высоким ценам. Кроме того, в настоящее время никто активно не противостоит подорожанию игр.

Сейчас потребители стремятся ограничить свои расходы, выбирая или крупный блокбастер, или игру, которая оправдает свою цену. Иногда, как подчёркивает Зельник, это может быть один проект, вобравший в себя всё. К счастью для Take-Two, у неё есть «замечательный каталог» игр и «куча блокбастеров».

Напомним, что 70 долларов за игры теперь просят многие крупные издатели вроде Microsoft, Sony и Ubisoft. Недавно об увеличении ценника на свои проекты заговорила и Sega. Кстати, новинка The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom также продаётся за 70 долларов, но Nintendo заявила, что для неё это не новый стандарт.

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