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Слух: новая часть Bioshock попала в производственный ад

Известный инсайдер Oops Leaks сообщил о том, что новая часть Bioshock находится в производственном аду. О потенциальных проблемах в разработке проекта было известно ещё в прошлом году, однако тогда Oops Leaks назвал их простой реструктуризацией.

Слух: новая часть Bioshock попала в производственный ад
© Игромания.ру

Теперь же, судя по всему, ситуация ухудшилась. По словам инсайдера, новую Bioshock перезагрузили в четвёртый раз летом 2022 года. Сделали это якобы из-за того, что авторам до сих пор не удалось «написать сценарий, достойный известной франшизы». Сеттинг игры, вероятно, остался прежним, однако в настоящее время игра «кардинально переписывается».

Сообщается, что в командах разработчиков и концепциях проекта происходят постоянные изменения. Структура работы сильно дезорганизована. Oops Leaks отмечает текучку кадров и большое число контрактников, чьи задачи затем переделываются менее квалифицированными специалистами.

В основном проблемы в разработке новой Bioshock возникли из-за осложнений, связанных с пандемией коронавируса, Законопроектом 96, который приняли в Квебеке для защиты французского языка, плохим менеджментом, неуверенностью в финансовом успехе и сомнительными решениями внутри компаний.

Несмотря на то, что Take-Two может всё ещё выпустить в новую Bioshock в 2025 финансовом году (в этот период, напомним, компания планирует несколько крупных релизов), производственного ада это не отменяет. Инсайдер отмечает, что единственный шанс для игры — её анонс этим летом, иначе она ещё долго может не увидеть свет.

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