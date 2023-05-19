Слух: новая часть Bioshock попала в производственный ад

Известный инсайдер Oops Leaks сообщил о том, что новая часть Bioshock находится в производственном аду. О потенциальных проблемах в разработке проекта было известно ещё в прошлом году, однако тогда Oops Leaks назвал их простой реструктуризацией.

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Теперь же, судя по всему, ситуация ухудшилась. По словам инсайдера, новую Bioshock перезагрузили в четвёртый раз летом 2022 года. Сделали это якобы из-за того, что авторам до сих пор не удалось «написать сценарий, достойный известной франшизы». Сеттинг игры, вероятно, остался прежним, однако в настоящее время игра «кардинально переписывается».

Сообщается, что в командах разработчиков и концепциях проекта происходят постоянные изменения. Структура работы сильно дезорганизована. Oops Leaks отмечает текучку кадров и большое число контрактников, чьи задачи затем переделываются менее квалифицированными специалистами.

В основном проблемы в разработке новой Bioshock возникли из-за осложнений, связанных с пандемией коронавируса, Законопроектом 96, который приняли в Квебеке для защиты французского языка, плохим менеджментом, неуверенностью в финансовом успехе и сомнительными решениями внутри компаний.