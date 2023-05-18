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NVIDIA бесплатно раздаст почти 500 видеокарт RTX 4060 и 4060 Ti

NVIDIA порадовала фанатов очень интересными новостями.

NVIDIA бесплатно раздаст почти 500 видеокарт RTX 4060 и 4060 Ti
© Ferra.ru

Компания анонсировала новую серию своих продуктов — GeForce RTX 4060. Но это ещё не все! Она также объявила о начале большого конкурса под названием «Summer of RTXOn». В рамках него NVIDIA намерена разыграть 460 видеокарт моделей RTX 4060 и RTX 4060 Ti.

Но это ещё не все призы. Помимо видеокарт, в конкурсе можно выиграть мониторы, уникальный компьютер, красивые задние панели и многое другое.

Для участия достаточно лишь следить за новостями компании в социальных сетях. Там вы найдете все необходимые подсказки и инструкции.

Так, начиная с 18 мая, на страницах NVIDIA в социальных сетях будут появляться новости об играх и технологиях, а также будут организовываться розыгрыши призов. NVIDIA уже объявила о некоторых больших событиях, на которых вы сможете попробовать свою удачу.

Среди них: Summer Gamefest (8 июня), Xbox & Bethesda Showcase (11 июня), PC Gaming Show (11 июня) и Ubisoft Forward (12 июня).

Но есть одно «но» — официально Россия не включена в список стран, где проводится этот конкурс. Правда, кто знает, возможно, энтузиасты найдут способ обойти это ограничение.

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