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Теперь покупки в Epic Games Store будут приносить вознаграждения

Сегодня в Epic Games Store начались раздача Death Stranding и крупная распродажа, которая продлится до 15 июня. Разработчики магазина решили порадовать пользователей и ввели вознаграждения Epic.

Теперь покупки в Epic Games Store будут приносить вознаграждения
© Игромания.ру

За каждую покупку, которая отвечает условиям, пользователи будут получать 5% вознаграждения. Касается это не только игр, но и дополнений, а также виртуальной валюты, вроде В-баксов Fortnite. Спустя две недели после покупки счёт вознаграждений пополнится, а хранится каждое зачисление сроком в 25 месяцев.

Вознаграждения Epic можно использовать при оформлении платежа для получения скидки. Отмечено, что вознаграждения сочетаются с другими акциями и даже купонами.

К сожалению, есть и некоторые ограничения. Например, за вознаграждения Epic нельзя получить скидку на подписку «Отряд Fortnite» и некоторые другие.

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