Пиковый онлайн Redfall в Steam обвалился на 95% всего за две недели

На пике в экшен играло более 6100 человек, однако средний онлайн проекта начал падать уже со второго дня. Спустя две недели он достиг ужасающей отметки в 292 человека — именно столько игроков запустили проект одновременно 18 мая. Таким образом, онлайн игры в Steam упал на 95%.

Для кооперативного экшена это удручающий результат, который лишний раз подтверждает угасание интереса к Redfall. Полноценно судить о провале по этим цифрам всё же нельзя — игра также вышла в подписке Game Pass и на консолях Xbox. Интересно, что в России экшен пользовался большой популярностью на Xbox Series, хотя и не вышел в стране официально.