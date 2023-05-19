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Пиковый онлайн экшена Redfall в Steam обвалился на 95% всего за две недели

2 мая состоялся релиз Redfall — новой игры от студии Arkane Austin, создателей Prey. Критики разгромили игру, назвав её худшим проектом в истории студии, отмечая ужасающее количество багов, простейший дизайн уровней и другие проблемы.

Пиковый онлайн Redfall в Steam обвалился на 95% всего за две недели
© Чемпионат.com

На пике в экшен играло более 6100 человек, однако средний онлайн проекта начал падать уже со второго дня. Спустя две недели он достиг ужасающей отметки в 292 человека — именно столько игроков запустили проект одновременно 18 мая. Таким образом, онлайн игры в Steam упал на 95%.

Для кооперативного экшена это удручающий результат, который лишний раз подтверждает угасание интереса к Redfall. Полноценно судить о провале по этим цифрам всё же нельзя — игра также вышла в подписке Game Pass и на консолях Xbox. Интересно, что в России экшен пользовался большой популярностью на Xbox Series, хотя и не вышел в стране официально.

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