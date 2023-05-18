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Xbox объединилась с Nvidia для трансляции Gears 5 и Deathloop в GeForce Now

В этом году Microsoft и Nvidia заключили соглашение по трансляции игр в облачном сервисе GeForce Now. Во многом это сделано из-за многострадальной сделки Microsoft и Activision Blizzard. Напомним, что Еврокомиссия одобрила слияние.

Xbox объединилась с Nvidia для трансляции Gears 5 и Deathloop в GeForce Now
© Игромания.ру

Появились и первые плоды. Теперь доступ к трансляции Gears 5 могут получить подписчики GeForce Now, которые приобрели игру на PC. А 25 мая список игр пополнится Deathloop, Grounded и Pentiment. Это лишь начальный этап десятилетнего сотрудничества: библиотека будет пополняться другими проектами, информацию о которых будут публиковать каждый четверг.

Это лишь первое партнёрство Microsoft с облачными сервисами. В будущем игры корпорации появятся на таких платформах, как Boosteroid, Ubitus, EE и Nware.

Отметим, что в официальной новости от Xbox поставлен акцент на таких областях, как Европейский Союз, Великобритания и США. Регуляторы последних двух стран не хотят успеха Microsoft в слиянии с Activision Blizzard. Корпорация напоминает, что её цель заключается в том, чтобы сделать игры доступными широкому кругу игроков.

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