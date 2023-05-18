Названы сроки выпуска недорогого VR-шлема Apple

Американская компания Apple запланировала выход доступной гарнитуры AR/VR на 2025 год. Об этом в блоге на Medium заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

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Специалист выяснил, что корпорация начнет производство двух моделей — дорогой и более доступной. Поставки новых гарнитур, ожидаемые во втором квартале 2025 года, должны в 10 раз превысить поставки шлема альтернативной реальности Apple первого поколения, анонс которого должен состояться на WWDC в июне.

Мин-Чи Ко также назвал «главного бенефициара производства» устройства — им окажется фирма Cowell. Китайская корпорация должна организовать поставки компонентов как для гарнитуры первого, так и второго поколений. Специалист раскрыл сроки выпуска шлема первого поколения — по его информации, девайс начнут продавать до конца 2023 года.

Стоимость «дешевого» шлема альтернативной реальности не раскрывается. Журналисты издания BGR объяснили, почему Apple через два года будет готова представить недорогую гарнитуру. По их мнению, высокая цена оригинального устройства обусловлена повышенной стоимостью разработки девайса AR/VR «с нуля».