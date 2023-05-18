Мошенники предлагали блогерам поиграть в Starfield

Датамайнер Лэнс Макдональд рассказал о забавном случае мошенничества. Недоброжелатели представляясь сотрудниками Bethesda предлагали ему и многим блогерам опробовать игру Starfield и поделиться впечатлениями.

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Мошенники скидывали блогерам PDF-файл, в котором была ссылка, которая заражает ПК вредоносной программой. Макдональд в шутку попросил у фейковых представителей Bethesda за сотрудничество $ 100 млн. И те согласились.

Происходит целевая фишинговая атака, нацеленная на пользователей YouTube. Мошенники предлагают поддержку игры Starfield. Если вы примете предложение, они отправят вам PDF-файл со ссылкой для загрузки вредоносного ПО.

В этом месяце американская компания Entertainment Software Rating Board (ESRB) выдала Starfied возрастной рейтинг. Ранее проект уже получал рейтинг, однако сейчас стали известны новые детали проекта.

На странице с рейтингом появилась информация о наличии внутриигровых покупок в игре. Это могут быть как микротранзакции, так и полноценные DLC. Пока что разработчики не говорили о наличии ни первого, ни второго.