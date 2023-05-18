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Ехидный Борат гостит в деревне из ремейка Resident Evil 4 в ролике энтузиаста

Автор канала eli_handle_b․wav, ранее добавлявший Тириона Ланнистера в третьего «Ведьмака», Кота в сапогах в Elden Ring и Джесси Пинкмана в Kingdom Come: Deliverance, опубликовал новое забавное видео.

Борат погостил в деревне из Resident Evil 4
© Игромания.ру

В этот раз героем приключений стал Борат, известный по одноимённому фильму. Журналист, пытавшийся найти избранницу в США, отправился в деревню из ремейка Resident Evil 4, защиту которого недавно взломали. Персонаж знакомится с жителями, бродит по окрестностям и домогается до героинь. Судя по всему, за своё поведение он был сурово наказан местными культистами.

Ремейк Resident Evil 4 вышел на PC, PlayStation и Xbox Series в марте этого года, принеся издателю ошеломительный успех. В недавнем обновлении, кстати, исправили лазейку спидраннеров, а позднее, если верить слухам, должно выйти дополнение про Аду Вонг.

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