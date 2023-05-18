Борат погостил в деревне из Resident Evil 4

В этот раз героем приключений стал Борат, известный по одноимённому фильму. Журналист, пытавшийся найти избранницу в США, отправился в деревню из ремейка Resident Evil 4, защиту которого недавно взломали. Персонаж знакомится с жителями, бродит по окрестностям и домогается до героинь. Судя по всему, за своё поведение он был сурово наказан местными культистами.