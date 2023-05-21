Как выйти из клана в World of Tanks: инструкция
Не так давно серверы World of Tanks глобально разделились на два региона: европейский, где игрой по-прежнему занимается студия Wargaming, и российский, где за развитие «Танков» отвечает Lesta Games. Сейчас мы расскажем, как выйти из клана в World of Tanks.
Внимание! В зависимости от того, в какой регион вы перешли, ссылки на клановый портал различаются. Для российского переходите на портал Lesta Games, для европейского — Wargaming.
- Перейдите на клановый портал World of Tanks.
- Авторизуйтесь на сайте.
- Раскройте боковое меню слева и нажмите на кнопку «Покинуть клан».
- Имейте в виду, что после этого любые действия с кланами на вашей учетной записи будут заблокированы на 24 часа — это автоматическое ограничение.
Командир клана и без предварительных предупреждений заметит, что вы покинули список бойцов, через специальное меню. Но что делать, если вы — командир, и вас просят исключить какого-либо игрока?
- Перейдите на клановый портал World of Tanks.
- Авторизуйтесь на сайте.
- Раскройте боковое меню слева и нажмите на кнопку «Личный состав».
- Найдите ник нужного игрока и нажмите напротив него кнопку «Изменить».
- Выберите опцию «Исключить из клана».
Если вы — командир, и вы сами хотите покинуть собственный клан, то все не так просто. Игра не позволит это сделать, если в клане есть другие игроки: сначала вам нужно будет передать управление кланом другому пользователю.
- Перейдите на клановый портал World of Tanks.
- Авторизуйтесь на сайте.
- Раскройте боковое меню слева и нажмите на кнопку «Личный состав».
- Найдите ник игрока, которого вы хотите сделать своим преемником.
- Нажмите напротив него кнопку «Изменить».
- Выберите опцию «Передать управление».
Если вы — командир, и вы хотите полностью удалить клан, то процедура немного другая.
- Перейдите на клановый портал World of Tanks.
- Авторизуйтесь на сайте.
- Раскройте боковое меню слева и нажмите на кнопку «Личный состав».
- Отметьте галочками всех игроков, кроме себя.
- Выберите опцию «Исключить из клана» — «Распустить клан».