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Как выйти из клана в World of Tanks: инструкция

Не так давно серверы World of Tanks глобально разделились на два региона: европейский, где игрой по-прежнему занимается студия Wargaming, и российский, где за развитие «Танков» отвечает Lesta Games. Сейчас мы расскажем, как выйти из клана в World of Tanks.

Как выйти из клана в World of Tanks: инструкция
© Steam

Внимание! В зависимости от того, в какой регион вы перешли, ссылки на клановый портал различаются. Для российского переходите на портал Lesta Games, для европейского — Wargaming.

  • Перейдите на клановый портал World of Tanks.
  • Авторизуйтесь на сайте.
  • Раскройте боковое меню слева и нажмите на кнопку «Покинуть клан».
  • Имейте в виду, что после этого любые действия с кланами на вашей учетной записи будут заблокированы на 24 часа — это автоматическое ограничение.

Командир клана и без предварительных предупреждений заметит, что вы покинули список бойцов, через специальное меню. Но что делать, если вы — командир, и вас просят исключить какого-либо игрока?

  • Перейдите на клановый портал World of Tanks.
  • Авторизуйтесь на сайте.
  • Раскройте боковое меню слева и нажмите на кнопку «Личный состав».
  • Найдите ник нужного игрока и нажмите напротив него кнопку «Изменить».
  • Выберите опцию «Исключить из клана».

Если вы — командир, и вы сами хотите покинуть собственный клан, то все не так просто. Игра не позволит это сделать, если в клане есть другие игроки: сначала вам нужно будет передать управление кланом другому пользователю.

  • Перейдите на клановый портал World of Tanks.
  • Авторизуйтесь на сайте.
  • Раскройте боковое меню слева и нажмите на кнопку «Личный состав».
  • Найдите ник игрока, которого вы хотите сделать своим преемником.
  • Нажмите напротив него кнопку «Изменить».
  • Выберите опцию «Передать управление».

Если вы — командир, и вы хотите полностью удалить клан, то процедура немного другая.

  • Перейдите на клановый портал World of Tanks.
  • Авторизуйтесь на сайте.
  • Раскройте боковое меню слева и нажмите на кнопку «Личный состав».
  • Отметьте галочками всех игроков, кроме себя.
  • Выберите опцию «Исключить из клана» — «Распустить клан».
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