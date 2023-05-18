В новом аддоне файтинга Guilty Gear Strive появится магический гений

Разработчики Guilty Gear Strive поделились свежим трейлером дополнения. Оно войдёт во вторую волну Season Pass и предоставит игрокам файтинга доступ к играбельному персонажу Asuka R#. Релиз состоится уже 25 мая.

© Игромания.ру

Тогда же выйдет новый боевой этап и два набора, приуроченных к 25 годовщине Guilty Gear. В знак признательности игрокам бесплатно раздадут одну раскраску. Авторы подтвердили планы на третью волну Season Pass, поэтому в будущем можно ожидать ещё больше необычных бойцов.

Asuka R# владеет 26 типами заклинаний и может называться гением в этой области. Кроме того, персонаж обладает вежливостью и скромностью, но его выверенные заявления могут привести к разногласиям и конфликтам. Также Asuka R# не обладает высокими показателями силы и выносливости, поэтому часто полагается на высокотехнологичные гаджеты.