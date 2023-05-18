На Xbox могут появиться игры с рекламой или ограничениями по времени
Сара Бонд, корпоративный вице-президент игрового отдела Microsoft, поделилась мыслями насчёт моделей распространения игр. По её словам, подписка Xbox Game Pass является лишь одной из многих бизнес-моделей. В этом месяце, кстати, в неё добавляются FIFA 23, Railway Empire 2 и другие игры.
Сейчас Xbox ищет новые стратегии. Некоторые из них уже успешно зарекомендовали себя на мобильных платформах, а другие пока стали лишь экспериментами. Новые бизнес-модели должны расширить простор для разработчиков и позволят не вписываться в шаблоны. О минусах Game Pass, кстати, высказывался соавтор Limbo.
«Мы говорили о том, как мы экспериментируем с другими моделями, например, рекламой в играх, которая больше распространена на мобильных устройствах. Есть ли подобные модели, которые хорошо работают на ПК и консолях? Существуют ли другие модели, в которых можно было бы выпускать отдельные фрагменты игр и тому подобное? Предоставление разработчикам возможностей и выбора позволит экспериментировать и делать то, что им нравится, создавать более захватывающие и уникальные впечатления без необходимости вписываться в шаблон».
Сара Бонд
Вариант с фрагментами больше похож на стандартную практику с демоверсиями. Недавно, кстати, её получила Atomic Heart, а в подписке PlayStation Plus уже давно выпускают ограниченные по времени ознакомительные фрагменты.
Также Бонд рассказала, что сделка с Activision Blizzard, которую поддержала Еврокомиссия, не будет ограничивать выход игр на других платформах. Но во что действительно верит Xbox, так это в технологии искусственного интеллекта, которые позволят создавать более демократичные условия для разработки.
«Я думаю, что нашей отрасли, как и всем видам промышленности, пришлось пережить то, к чему привёл коронавирус. Теперь вы видите, как всё снова налаживается. Вы видите инновации. Вы видите такие вещи, как искусственный интеллект, который, как я думаю, будет действительно важен для того, что мы начинаем делать, и [для] демократизации разработки игр, для предоставления возможности каждому создавать игру способом, который раньше был недоступен. Я действительно думаю, что нас ждёт хороший год, но, что более важно, отличное десятилетие».
Сара Бонд