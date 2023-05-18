На Xbox могут появиться игры с рекламой или ограничениями по времени

«Я думаю, что нашей отрасли, как и всем видам промышленности, пришлось пережить то, к чему привёл коронавирус. Теперь вы видите, как всё снова налаживается. Вы видите инновации. Вы видите такие вещи, как искусственный интеллект, который, как я думаю, будет действительно важен для того, что мы начинаем делать, и [для] демократизации разработки игр, для предоставления возможности каждому создавать игру способом, который раньше был недоступен. Я действительно думаю, что нас ждёт хороший год, но, что более важно, отличное десятилетие».