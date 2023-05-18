В мире Dead by Daylight могут делать новую игру совместно с авторами The Dark Pictures
Завтра авторы Dead by Daylight проведут трансляцию в честь седьмой годовщины игры. Возможно, что на ней анонсируют две новые игры во вселенной, слухами о которых поделились инсайдеры.
Ожидается, что первый проект разрабатывается совместно с Supermassive Games — авторами антологии The Dark Pictures, которые трудятся над Directive 8020. В новом эпизоде действия будут происходить на космическом корабле в будущем, где люди ищут себе новое пристанище.
Один из инсайдеров допускает, что в оригинальной Dead by Daylight может состояться полноценный кроссовер с будущей новинкой. Произойти это должно в юбилейной главе. Намёки на это можно найти в попавшем в сеть трейлере обновления, где фанаты заметили инопланетную жидкость из Directive 8020.
Тематика разрабатываемой игры неизвестна. Действия будут происходить за рамками царства Сущности, но с отсылками на оригинальную историю. Игроки смогут использовать новый набор персонажей и погрузиться в однопользовательский интерактивный опыт.
Что касается второго проекта, то делается он со студией Midwinter Entertainment. Главной темой сюжета станет жадность и желание власти, а события покажут царство Сущности. Стиль будет отличаться от оригинала и сможет удивить поклонников. Главной целью станет сражение с монстрами в компании до четырёх игроков.