В мире Dead by Daylight могут делать новую игру совместно с авторами The Dark Pictures

Завтра авторы Dead by Daylight проведут трансляцию в честь седьмой годовщины игры. Возможно, что на ней анонсируют две новые игры во вселенной, слухами о которых поделились инсайдеры.

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Ожидается, что первый проект разрабатывается совместно с Supermassive Games — авторами антологии The Dark Pictures, которые трудятся над Directive 8020. В новом эпизоде действия будут происходить на космическом корабле в будущем, где люди ищут себе новое пристанище.

Один из инсайдеров допускает, что в оригинальной Dead by Daylight может состояться полноценный кроссовер с будущей новинкой. Произойти это должно в юбилейной главе. Намёки на это можно найти в попавшем в сеть трейлере обновления, где фанаты заметили инопланетную жидкость из Directive 8020.

Тематика разрабатываемой игры неизвестна. Действия будут происходить за рамками царства Сущности, но с отсылками на оригинальную историю. Игроки смогут использовать новый набор персонажей и погрузиться в однопользовательский интерактивный опыт.