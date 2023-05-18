$80.76+0.7887.57+0.41

В мире Dead by Daylight могут делать новую игру совместно с авторами The Dark Pictures

Завтра авторы Dead by Daylight проведут трансляцию в честь седьмой годовщины игры. Возможно, что на ней анонсируют две новые игры во вселенной, слухами о которых поделились инсайдеры.

В мире Dead by Daylight могут делать новую игру совместно с авторами The Dark Pictures
© Игромания.ру

Ожидается, что первый проект разрабатывается совместно с Supermassive Games — авторами антологии The Dark Pictures, которые трудятся над Directive 8020. В новом эпизоде действия будут происходить на космическом корабле в будущем, где люди ищут себе новое пристанище.

Один из инсайдеров допускает, что в оригинальной Dead by Daylight может состояться полноценный кроссовер с будущей новинкой. Произойти это должно в юбилейной главе. Намёки на это можно найти в попавшем в сеть трейлере обновления, где фанаты заметили инопланетную жидкость из Directive 8020.

Тематика разрабатываемой игры неизвестна. Действия будут происходить за рамками царства Сущности, но с отсылками на оригинальную историю. Игроки смогут использовать новый набор персонажей и погрузиться в однопользовательский интерактивный опыт.

Что касается второго проекта, то делается он со студией Midwinter Entertainment. Главной темой сюжета станет жадность и желание власти, а события покажут царство Сущности. Стиль будет отличаться от оригинала и сможет удивить поклонников. Главной целью станет сражение с монстрами в компании до четырёх игроков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий