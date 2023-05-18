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Релизный трейлер Diablo 4 вышел под песню Билли Айлиш — это возмутило фанатов

Blizzard выпустила релизный геймплейный трейлер Diablo 4 и удивила геймеров выбором музыкального сопровождения. В опубликованном ролике играет песня Билли Айлиш — «You Should See Me In A Crown», что не понравилось многим фанатам.

Релизный трейлер Diablo 4 вышел под песню Билли Айлиш — это возмутило фанатов
© Cq.ru

Возможно, именно из-за трека ролик собрал почти 8 тыс. дизлайков при 12 тыс. лайков.

Вот как зрители отреагировали на релизный трейлер Diablo 4:

Странный выбор музыки для трейлера, но я не могу дождаться выхода игры!

Одна только музыка говорит о том, что добром это не закончится.

Возможно, это не соответствует атмосфере Diablo, но монтаж, синхронизированный с ритмом трека, был сделано действительно хорошо.

У Blizzard есть все ресурсы для создания собственной оригинальной музыки и захватывающего саундтрека для раскрутки игры, но они используют песню Билли Айлиш...

Diablo 4 выйдет 6 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

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