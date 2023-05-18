Star Wars Jedi Survivor возглавила топ игровых продаж в США за апрель
В сети появился топ по продажам игр в Штатах за прошедший апрель, который возглавила Star Wars Jedi: Survivor.
На втором месте очутился сиквел Dead Island, а на третьей строчке — MLB The Show 23. В общей сложности в топ попало пять новинок, включая ремейки и сборники.
Общие траты на игровое направление за апрель составили 4,1 млрд долларов, что на 5% меньшем, чем за тот же период в прошлом году. Лучшей консолью по продажам в долларах стала PS5, но у Nintendo Switch было продано больше копий.
На аксессуары игроки потратили 158 млн долларов, первое место в списке занял контроллер Dual Sense Edge для PS5.
Топ продаж игр со 2 по 29 апреля
в скобках указано место за прошлый месяц
- Star Wars Jedi: Survivor (Новинка)
- Dead Island 2 (Новинка)
- MLB: The Show 23* (3)
- Ремейк Resident Evil 4 (1)
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (4)
- Hogwarts Legacy (2)
- PGA Tour (Новинка)
- Mega Man Battle Network Legacy Collection (Новинка)
- FIFA 23 (6)
- Mario Kart 8* (10)
- Minecraft Legends (Новинка)
- Elden Ring (8)
- Minecraft (11)
- Final Fantasy I-VI Bundle (Новинка)
- Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp* (Новинка)
- New Super Mario Bros.* (23)
- The Last of Us: Part 1 (5)
- Pokemon: Scarlet/Violet* (14)
- Madden NFL 23 (9)
- Super Mario 3D World* (26)
*без учёта цифровых продаж Switch и Xbox