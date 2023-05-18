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Star Wars Jedi Survivor возглавила топ игровых продаж в США за апрель

В сети появился топ по продажам игр в Штатах за прошедший апрель, который возглавила Star Wars Jedi: Survivor.

Star Wars Jedi: Survivor возглавила топ игровых продаж в США за апрель
© Игромания.ру

На втором месте очутился сиквел Dead Island, а на третьей строчке — MLB The Show 23. В общей сложности в топ попало пять новинок, включая ремейки и сборники.

Общие траты на игровое направление за апрель составили 4,1 млрд долларов, что на 5% меньшем, чем за тот же период в прошлом году. Лучшей консолью по продажам в долларах стала PS5, но у Nintendo Switch было продано больше копий.

На аксессуары игроки потратили 158 млн долларов, первое место в списке занял контроллер Dual Sense Edge для PS5.

Топ продаж игр со 2 по 29 апреля

в скобках указано место за прошлый месяц
  1. Star Wars Jedi: Survivor (Новинка)
  2. Dead Island 2 (Новинка)
  3. MLB: The Show 23* (3)
  4. Ремейк Resident Evil 4 (1)
  5. Call of Duty: Modern Warfare 2 (4)
  6. Hogwarts Legacy (2)
  7. PGA Tour (Новинка)
  8. Mega Man Battle Network Legacy Collection (Новинка)
  9. FIFA 23 (6)
  10. Mario Kart 8* (10)
  11. Minecraft Legends (Новинка)
  12. Elden Ring (8)
  13. Minecraft (11)
  14. Final Fantasy I-VI Bundle (Новинка)
  15. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp* (Новинка)
  16. New Super Mario Bros.* (23)
  17. The Last of Us: Part 1 (5)
  18. Pokemon: Scarlet/Violet* (14)
  19. Madden NFL 23 (9)
  20. Super Mario 3D World* (26)

*без учёта цифровых продаж Switch и Xbox

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