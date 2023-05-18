Star Wars Jedi: Survivor возглавила топ игровых продаж в США за апрель

В сети появился топ по продажам игр в Штатах за прошедший апрель, который возглавила Star Wars Jedi: Survivor.

На втором месте очутился сиквел Dead Island, а на третьей строчке — MLB The Show 23. В общей сложности в топ попало пять новинок, включая ремейки и сборники.

Общие траты на игровое направление за апрель составили 4,1 млрд долларов, что на 5% меньшем, чем за тот же период в прошлом году. Лучшей консолью по продажам в долларах стала PS5, но у Nintendo Switch было продано больше копий.