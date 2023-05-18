Основатели студии, создавшей Genshin Impact, вошли в топ богатейших людей Китая

Основатели студии miHoYo, ответственной за разработку Genshin Impact и Honkai: Star Rail, вошли в топ-500 самых богатых людей Китая по версии журнала Fortune China.

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Генеральный директор студии Цай Хаоюй занял 54-е место, а его состояние оценивается в 55,35 млрд юаней (примерно $ 7,87 млрд). Президент miHoYo Лю Вэй расположился ниже — на 114-м месте с состоянием в 30,51 млрд юаней (примерно $ 4,34 млрд). Также в топе есть и вице-президент студии Луо Юхао с состоянием 29,89 млрд юаней (примерно $ 4,11 млрд).