The Last of Us и Resident Evil 4 протестировали на Steam Deck

Технические специалисты из Digital Foundry решили протестировать на Steam Deck работу ряда свежих «требовательных» игр.

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В список попали проекты вроде The Last of Us: Part 1, ремейков Dead Space и Resident Evil 4, Hogwarts Legacy, Redfall и Returnal.

Так, ремейк Dead Space неплохо показал себя с режимом поддержки FSR2, выдавая 40-60 FPS (со средними настройками ассетов). Причём FSR2 помог масштабировать внутреннее разрешение с 240p (показатель очень удивил DF) до привычных для Deck 720p. В кадре присутствует меньше деталей, чем даже у версии Xbox Series S, но впечатление подобный формат игры оставляет положительное.

Это же касается и ремейка Resident Evil 4, который работает при сочетании средних и минимальных настроек с поддержкой FSR2. В этой версии упрощено освещение, а FPS обычно находится в районе 50-60 (с редкими падениями до 30).

Серьёзные проблемы начались с теста Hogwarts Legacy (тоже средние настройки и FSR2), который сперва выдавал 50-60 FPS, но в открытом мире производительность сильно упала до 20-30 FPS. При этом визуально версия не слишком сильно отличается от Xbox Series S.

Хуже ситуация оказалась с Returnal, которому не особо помогли и частично низкие настройки — 30-40 FPS и технические проблемы мешали геймплейному процессу. У The Last of Us: Part 1 похожий результат по FPS (с низкими настройками), но визуальная составляющая оказалась «печальной».