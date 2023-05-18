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В релизном трейлере обновления V Rising показали битвы и монстров

Авторы «выживалки» про вампиров V Rising представили релизный трейлер обновления Secrets of Gloomrot.

В релизном трейлере обновления V Rising показали битвы и монстров
© Игромания.ру

Пользователей ждёт дополнительный биом (и изменения в старых), а ещё — встреча с безумным учёным и его творениями в лице опасных механизированных созданий. Впрочем, герои столкнутся и с другой всевозможной нечистью, которую можно увидеть в ролике.

Кроме того, появятся новые опции для логова, а заодно фанаты смогут оценить свежие варианты оружия и магии. Релиз самого обновления при этом состоялся ровно через год после выхода основной игры в открытом доступе.

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