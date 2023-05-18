У Hogwarts Legacy могла быть система репутации факультетов и морали

Датамайнер под ником GrandTheftDiamonds обнаружил, что у Hogwarts Legacy могла быть система репутации.

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В финальной версии игры пользователя не наказывают за различные разрушительные действия, в том числе и за использование «запрещённых» заклятий. Однако в файлах проекта есть упоминания системы, основанной на заработке и потере очков факультетов магической школы — как в оригинальных книгах и фильмах про Гарри Поттера.

Судя по всему, за использование «убийственного» заклинания «Авада Кедавра» ученика наказывали по всей строгости, отнимая 100 очков факультета. Заклятья вроде «Империус» отнимали 50 очков, как и действия вроде вымогательства. При этом за хулиганское поведение могли забрать 25 очков.

Система работала и в положительную сторону, позволяя получать бонусы за обучение (10 очков) или участие в клубах (5 очков). При этом, похоже, что у игры ещё была система поведения на самих уроках, где ученик мог заснуть или вести себя неподобающим образом.

Для расследования преступлений свидетели могли вызывать кого-то из преподавателей или сотрудников, причём число участников увеличивалось в зависимости от тяжести содеянного. Упоминается, кстати, и наказание за убийство — судя по всему, оно отличается от случая с «Авада кедавра».