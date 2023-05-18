Фанатский ремейк NFS: Underground 2 получил свежий геймплей

Авторы фанатского ремейка Need for Speed: Underground 2 на Unreal Engine 5, российский разработчик Иван Новожилов и моддер Киллиан, выпустили свежий геймплейный ролик проекта и рассказали о своих успехах.

© Игромания.ру

За несколько месяцев энтузиастам удалось скорректировать дорожный трафик и аэродинамику автомобилей, улучшить GPS-навигацию и камеру, исправить огромное количеств ошибок, реализовать пользовательские настройки производительности и многое другое.

Список изменений и обновлений можно найти в описании к видео на YouTube. В самом ролике также можно увидеть некоторые результаты проведённой работы.