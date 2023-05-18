Фанатский ремейк NFS: Underground 2 получил свежий геймплей

Фанатский ремейк NFS Underground 2 на Unreal Engine 5 получил свежий геймплей
Авторы фанатского ремейка Need for Speed: Underground 2 на Unreal Engine 5, российский разработчик Иван Новожилов и моддер Киллиан, выпустили свежий геймплейный ролик проекта и рассказали о своих успехах.
За несколько месяцев энтузиастам удалось скорректировать дорожный трафик и аэродинамику автомобилей, улучшить GPS-навигацию и камеру, исправить огромное количеств ошибок, реализовать пользовательские настройки производительности и многое другое.
Список изменений и обновлений можно найти в описании к видео на YouTube. В самом ролике также можно увидеть некоторые результаты проведённой работы.
У фанатского ремейка Need for Speed: Underground 2 ещё нет даты выхода. В настоящее время авторы игры занимаются расширением её функционала, после чего они планируют поработать над качеством визуала.